Destitution : les sénateurs ont acquitté Donald Trump

Après cinq jours de procès, le verdict est tombé tard samedi soir, sans surprise. Donald Trump a été jugé non coupable par les sénateurs. L'ancien président des États-Unis a été acquitté. Il ne s'est jamais déplacé durant l'audience, alors à défaut de capter le principal intéressé, les photographes mitraillent les avocats, qui ne boudent pas leur plaisir. Le point de la victoire est pour l'ancien chef d’État. Privé de Twitter, ce dernier a publié un simple communiqué depuis sa résidence de Floride. Donald Trump, qui se projette dans l'avenir, est encore très populaire et compte de nombreux partisans. Même si cette histoire est terminée, le Parti reste très divisé après l'assaut du Capitole. Sept sénateurs républicains ont voté pour une condamnation du milliardaire. À la tribune, leur chef traduit bien ce malaise, mais il est impossible d'aller plus loin. En effet, même éloigné des affaires, l'ombre de Donald Trump continue de planer. De son côté, Joe Biden espère désormais aborder une nouvelle phase de sa présidence, débarrassé de ce procès qui monopolisait le Congrès et tous les médias.