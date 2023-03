Déstockage : des meubles à prix imbattable

Chez Anne, tous les meubles sont d’occasion. Ses meubles viennent du magasin de déstockage Tikamoon. Au fur et à mesure des achats, elle a dépensé 2770 euros, c’est moins cher que dans les magasins traditionnels. Anne ne s’arrête jamais. Ce vendredi, elle cherche encore un canapé dans un magasin de déstockage. Très populaires dans les secteurs de l’habillement, ces enseignes sont moins connues dans celui de l'ameublement et pourtant, il est possible de réaliser de bonnes affaires. Dans cette enseigne, tous les meubles sont vendus à 50 % moins cher. « Les meubles, en général, ça coûte cher. Ça augmente de plus en plus, si on peut faire des économies, il ne faut pas hésiter », dit un habitué de ces enseignes. Ces meubles en images sont neufs, mais ils sont souvent vendus moins cher parce qu’ils ont un défaut. Les défauts sont quelquefois à peine visibles à l’œil nu. Les clients sont prévenus, pourtant les ventes sont de plus en plus fortes. Au départ, les meubles sont vendus neuf par des magasins traditionnels. Mais, lorsqu’un meuble a un défaut, les enseignes l'envoient dans cet atelier de Neuville-en-Ferrain (Nord). L’atelier répare les meubles et après, ils sont revendus comme neuf dans les magasins traditionnels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut