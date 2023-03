Destockeurs : le business des faillites

Dans ce magasin, de nombreux clients viennent encore, rien que pour se procurer un sac ou un vêtement de la marque Camaïeu. L’entreprise française a été placée en liquidation judiciaire il y a six mois. Une chaîne de magasins a racheté la quasi-totalité de ses stocks aux enchères pour 3.6 millions d’euros. Sa valeur avait été estimée à 51.6 millions d’euros. Encore un gros coup du géant du déstockage. Les invendus des entreprises en faillite sont des trésors très convoités. Comment flairent-ils ces bonnes affaires ? “Il faut être là au bon moment, il faut avoir un réseau en place” selon un professionnel. La dernière cible qui aiguise l'appétit les géants, c’est la marque de chaussure San Marina. Elle vient tout juste d'être placée en liquidation judiciaire. Cette vente, c’est le mandataire judiciaire Vincent de Carrière qui en a la charge. Sa priorité est d’évaluer la marchandise. Des centaines de milliers de chaussures, réparties dans les 163 magasins de la marque. La valeur totale du stock atteint plus de dix millions d’euros. La mission du mandataire, c’est de se rapprocher au maximum de ce prix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Mersi