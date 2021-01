Détection du Covid dans les eaux usées : comment ça marche ?

Les eaux usées contiennent-elles du Covid-19 ? La réponse intéresse de plus en plus les autorités. Depuis mars dernier, cette station d'épuration en région parisienne prélève des échantillons d'eaux usées pour détecter des traces du virus. Trente stations d'épuration envoient dans ce laboratoire à Ivry-sur-Seine leur prélèvement. Les scientifiques y cherchent des morceaux d'ARN, la carte d'identité du virus, comme pour vos tests PCR. Alors, quel intérêt ? Tout l'enjeu est de pouvoir anticiper l'évolution de l'épidémie, comme ici en Île-de-France. Dans les eaux usées, la présence du virus peut être détectée avant même l'apparition des symptômes chez les patients et chez les asymptomatiques. En trois semaines, la présence du virus dans les eaux franciliennes a bondi de 50%. À l'avenir, ce système de surveillance devrait être renforcé. Les scientifiques viennent de mettre au point une méthode pour identifier les variants du virus dans les eaux usées.