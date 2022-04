Détournement : la Russie fait main basse sur des centaines d'avions

Sur le tarmac de l'aéroport de Cheremetievo à Moscou, la neige s'accumule sur des dizaines d'avions. Cloués au sol, ils n'ont pas volé depuis plusieurs jours et hors de portée de leurs propriétaires. C'est le cas de cet A 321 aux couleurs d'Aeroflot, la compagnie nationale russe. Pourtant, le code indique qu'il est en vérité immatriculé aux Bermudes et la propriété de CMB Financial Leasing. Cette société irlandaise n'est, semble-t-il, pas prête de revoir son bien. "Ce que nous avons décidé, c'est que les Airbus et Boeing en location resteront en Russie. Ils seront réimmatriculés ici, assurés par une société russe. Et nous les exploiterons jusqu'à ce que l'on ait notre propre flotte d'avions de ligne", a évoqué Iouri Borissov, vice-premier ministre de la Fédération de Russie. En clair, près de 500 avions ne quitteront plus le territoire russe. S'ils atterrissent sur un aéroport occidental, ils seraient aussitôt saisis. Seulement, pour se conformer aux sanctions internationales, Airbus et Boeing ne fournissent plus les pièces de rechange. Ils n'assurent plus la maintenance ni les visites de contrôle obligatoire. Si un accord n'est pas trouvé, les vols intérieurs deviendront de plus en plus rares et chers en Russie. Quant aux compagnies de leasing occidentales, elles pourraient perdre 10 milliards de dollars. TF1 | Reportage M. De Chevigny, V. Pierron, S. Vignon