Dettes : Paris et Marseille vendent des bijoux de famille

Plombé par une dette de plus de 7 milliards d'euros, la ville de Paris cherche à se séparer de son patrimoine immobilier. Au cœur de la forêt de Fontainebleau, à 70 kilomètres de Paris se trouve par exemple un château du XVIIIe siècle à l'abandon. Le château appartient à la mairie de Paris qui l'a acheté au début du XXe siècle. Depuis 15 ans, elle souhaite s'en débarrasser. La valeur du bien ne dépasse pas 700 000 euros. La ville est assise sur un tas d'or. Il y a quelques mois, un immeuble du 6e arrondissement a été vendu environ 11 millions d'euros et aussi un monastère à Corrèze vendu environ 3 millions d'euros. La mairie est aussi propriétaire de canaux et d'hôpitaux. En tout, 6 845 biens sont répartis sur 27 départements. Ce sont parfois des héritage de donation ou d'investissement foncier qui sont réalisés au fil du temps. Pour l'aider à s'en séparer, la mairie fait appel à une société privée spécialisée dans l'immobilier des collectivités. Car il n'y a pas que des châteaux à vendre. D'ailleurs, une quinzaine de lots ont déjà été vendus par cette entreprise. Faire rentrer de l'argent dans les caisses est aussi l'obsession de la ville, comme à Marseille. Mais due à une mauvaise gestion, les propriétés de la mairie deviennent invendables.