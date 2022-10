Deux ans après la tempête Alex : la Vésubie se remet lentement

Ils sont toujours à pied d'œuvre, deux ans après la tempête Alex. C'est le 120ème chantier solidaire mené par les bénévoles. Ils sont en train de reconstruire un mur chez la veuve d'un des deux pompiers emportés par la tempête. Cela fait deux ans qu'ils donnent de leur temps pour aider les sinistrés. Et ils continuent car les sinistrés ont encore besoin d'eux. Ils avaient passé des heures et des jours à nettoyer des maisons juste après la tempête, à refaire des accès, à construire des passerelles. Et il reste encore beaucoup à faire. À quelques kilomètres de là, nous nous sommes rendu à Saint-Martin-Vésubie et ses maisons éventrées. L'Etat poursuit leur rachat via le fonds d'indemnisation Barnier. 68 maisons doivent être rasées en 2023, 30 propriétaires ont déjà signé. On constate un retour à un semblant de vie normale dans le village même si les souvenirs de la tempête sont toujours douloureux. La reconstruction de plusieurs dizaines de kilomètres de routes et de ponts a été réalisée en moins de deux ans. Un chantier colossal estimé à un milliard d'euros. Mais tout n'est pas réglé. A Roquebillière, un garagiste compte les jours. Il vient d'apprendre qu'un bâtiment endommagé par la tempête dont il est locataire doit être démoli. Ce désarroi, certains habitants l'ont affiché en grand sur leurs maisons. Deux ans après le passage de la tempête Alex, la vallée de la Vésubie continue de panser ses plaies. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard