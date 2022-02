Deux couples de Français piégés à Kiev

Après une courte nuit, voilà comment leur journée démarre. Samedi soir, ces Français ont barricadé les fenêtres pour se protéger et ils dorment par terre. Du matin au soir, ils ne voient pas la lumière du jour. "C'est un peu frustrant parce qu'on voit derrière les rideaux qu'il y a le soleil. On reste calfeutré ici, on est quatre dans cet appartement et ça commence à être un peu lourd moralement", témoigne Manuela Gendrot. Depuis samedi, tous les habitants de Kiev sont confinés jusqu'à lundi 8h. Heureusement, ce groupe d'amis a fait quelques provisions. Mais dans leurs deux pièces-cuisine, ils sont à l'étroit. Pourtant, dehors, les rues sont devenues trop dangereuses et à l'intérieur, l'ennui se fait ressentir. Ces deux couples sont à Kiev pour assister à la naissance de leurs deux enfants qui naîtront prochainement d'une gestation pour autrui. Comme d'autres Français à Kiev, ils sont en lien avec l'ambassade de France pour quitter le pays dès que ce sera possible. TF1 | A. Cazabonne, A. Pocry