Deux enfants gravement blessés par un deux-roues à Val-d'Oise

Dans le Val-d’Oise, deux enfants, âgés de dix et onze ans, sont entre la vie et la mort. Vendredi soir, alors qu’ils jouaient sur une esplanade de la ville de Pontoise, ils ont été fauchés par un deux-roues. L’accident est survenu lors d’un rodéo urbain. Peu après 21 heures, une motocross a heurté ces deux enfants qui jouaient dehors. La fillette de dix ans souffre d’un grave traumatisme crânien. Le jeune garçon de onze ans, lui, est blessé gravement à la jambe. Il a dû être héliporté à Amiens, ce samedi après-midi car son état s’est dégradé. Les deux enfants sont donc toujours hospitalisés et sont tous dans un état critique. Après avoir pris la fuite, le jeune homme, qui conduisait la moto, s’était rendu au commissariat. Il a été placé en garde à vue. Il n’est pas connu des services de police. TF1 | Duplex C. Colin