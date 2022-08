Deux fois plus de rats que d'habitants à Paris et Marseille

Ils sont partout et se faufilent dans les moindres recoins. Ces dernières années, les rats seraient même de plus en plus nombreux. Dans le 17è arrondissement à Paris, Jacques d'Allemagne, un simple citoyen, s'est donné pour mission de chasser les rats. Durant deux heures, il va les traquer sur cette aire de jeux. Pour cela, il utilise de la glace carbonique qui asphyxie les rats. Sur cet espace, il va repérer pas moins d'une vingtaine de terriers. À Paris, les rats prolifèrent. Selon les scientifiques, ils seraient six millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Et ce n'est pas la seule ville concernée, puisque Marseille aussi est en veille. Les fréquentes grèves d'éboueurs en seraient la raison. Les ordures s'entassent et les rats pullulent. Pierre Soum est dératiseur professionnel. Ce 26 août 2022, il visite pour la deuxième fois un appartement. En moyenne, il réalise trois dératisations sur une journée. Mais ces derniers temps, les appels se multiplient. Des rats jusqu'aux murs des logements, au contact des habitants. Une invasion qui inquiète les spécialistes. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Stiti, P. Geli