Deux immeubles s'effondrent en plein centre-ville de Lille

On constate un immense tas de gravats, là où vendredi encore, il y avait deux immeubles, des appartements, des boutiques. Les images sont impressionnantes. Il est environ neuf heures du matin lorsque les habitants, situés en plein centre de Lille se font surprendre par un immense grognement. Le bruit a réveillé la plupart des habitants de la rue. Tous sont évacués d'urgence. Selon les premières constatations des pompiers, il n'y aurait aucune victime, car l'immeuble a été évacué dans la nuit. Lorsqu'à trois heures du matin, l'un des résidents, se rend compte que l'un des murs est en train de tomber, il donne l'alerte. La maire de Lille, Martine Aubry, en tremble encore, car si ce monsieur ne les avait pas prévenus, il y aurait eu des morts ce samedi matin. L'autre bâtiment était quant à lui inoccupé, mais déjà se pose la question de la vétusté de ces immeubles. Par précaution, tout le secteur a été évacué. Pour l'instant, les habitants et commerçants sont interdits de rentrer chez eux. TF1 | Reportage C. Diwo, V. Lamhaut,T. Joire, Z. Agili