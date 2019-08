Deux jours dans les coulisses du G7

Depuis le 24 août 2019, une équipe de TF1 suit de près le déroulement du G7. Dans la soirée du 25 août, un documentaire dévoilant les coulisses de ce grand rendez-vous sera diffusé sur TF1. De l'accueil des dirigeants à la préparation du dîner, découvrez comment Emmanuel Macron et son équipe se sont investis dans le bon déroulement de ce sommet international. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.