Deux passionnés de vieilles voitures réparent la Batmobile à Achicourt

C'est un défi un petit peu fou lancé par Franck Galiègue, collectionneur de voitures de cinéma Movie Cars Central - Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) : réparer et faire rouler un véhicule mythique, la Batmobile. Si la ressemblance est frappante, Kim Basinger n'a jamais roulé des mécaniques dans cette voiture. Mais, c'est l'une des parfaites répliques au monde moulée dans l'original du film de Tim Burton en 1989, avec au volant Michael Keaton. Et pour la faire rouler, tout est à refaire. Ça se passe dans le garage de Jimmy et Julien, deux passionnés de voiture de collection. Depuis quelques semaines, ils vivent un peu leur rêve de gosse. Plus de 300 cv sous le capot, un moteur V8 de Chevrolet et six mètres de long, ça fait forcément beaucoup de réparations. Après trois semaines de travail intense, la Batmobile peut enfin faire quelques mètres. Mais avant de parader devant les caméras, il reste une dernière étape pour lui redonner tout son éclat : la peinture de la carrosserie. Une grande responsabilité pour les apprentis du garage, fans du justicier masqué. Ses courbes particulières rendent ce véhicule si unique. Encore quelques semaines de travail, pour qu'enfin, après dix ans sans rouler, la voiture de Batman retrouve le but.