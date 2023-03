Deux plaintes avant d'être tuée par son ex-compagnon

Catherine avait porté plainte deux fois, mais vendredi après-midi, son ancien compagnon est entré chez elle par effraction et l'a tué à coup de couteau avant de se pendre. Ses voisins sont en colère, l'homme avait déjà été condamné pour tentative d'assassinat sur sa précédente compagne. La règle est pourtant claire, toute plainte pour violence conjugale doit être immédiatement transmise au procureur. Cela permet de placer le conjoint violent en garde à vue immédiatement. Pourtant, un mois s'est écoulé depuis la première plainte et selon nos informations, le procureur n'a pas été mis au courant. Le ministère de l'Intérieur a demandé l'ouverture d'une enquête pour comprendre pourquoi les gendarmes n'ont pas respecté le protocole. Les proches de la victime s'inquiétaient de voir la situation empirer. Pour une association des protections des femmes, il faudrait mettre en place une justice spécialisée dans les violences conjugales et améliorer la formation des gendarmes sur le sujet. En France, depuis le début de l'année, 26 femmes ont été victimes de féminicide. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier