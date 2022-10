Deux policiers en garde à vue : un conducteur tué après un refus d'obtempérer

Voici la voiture qui a pris la fuite ce vendredi et qui a fini sa course contre un autre véhicule juste après les tirs de la police. Sur une vidéo, on voit les forces de l'ordre effectuer un massage cardiaque sur la victime. Elle est décédée sur place avant l'arrivée des secours. Il y avait trois hommes dans l'habitacle au moment de la course-poursuite. Deux passagers ont pris la fuite avant que les policiers n'ouvrent le feu sur le conducteur. Selon un témoin qui a filmé une partie de la scène, les policiers étaient à pied alors que la voiture reprenait sa course au moment des tirs. Les deux gardiens de la paix qui ont tiré, l'un expérimenté et l'autre très jeune, sont placés en garde à vue. L'enquête doit définir s'ils étaient bien en situation de légitime défense après les injonctions, comme l'affirme leur collègue. Les courses-poursuites se multiplient ces dernières années avec un tiers d'augmentation en six ans. Il y aurait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans le pays. Ce délit est le principal pour lequel les policiers font usage de leurs armes. TF1 | Reportage B. Christal, J.Y. Mey, T. Herreman