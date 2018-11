Deuxième journée de mobilisation pour les Gilets jaunes

Que ce soit à Lille, à Toulouse ou à Augny, les Gilets jaunes ne désarment pas et poursuivent leur mouvement contre la hausse des prix du carburant. Malgré la fatigue apparente des manifestants et les températures fraîches, plusieurs groupes ont passé la nuit sur place. Une soixantaine d'interpellations ont d'ailleurs été recensées pour coups et blessures. Le mouvement compte moins de monde ce 18 novembre 2018, mais ceux qui sont restés espèrent l'amplifier pour les prochains jours à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.