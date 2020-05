Deuxième phase du déconfinement : les mesures sanitaires vont-elles être allégées ?

La deuxième phase du déconfinement entrera en vigueur mardi 2 juin. On en sait un peu plus sur les nouveaux protocoles dans les transports en commun. Les fameuses règles sanitaires vont être assouplies. Alors, 100% des trains circuleront à la fin du mois prochain, 100% des billets seront donc mise en vente. Mais dans la mesure du possible, lorsque les trains ne seront pas remplis, la SNCF fera tout pour garantir une distance minimale entre les passagers.