Deuxième tour des élections municipales : les nouvelles règles du jeu

Le second tour des élections municipales se déroulera dimanche dans moins de 5000 communes de l'Hexagone. Il concerne seize millions d'électeurs, donc seize millions de personnes à rassurer sans compter les équipes des bureaux de vote. Alors face à la crainte du virus, les règles sanitaires ont été considérablement renforcées. Au-delà de sa carte d'identité, que faudra-t-il avoir dans sa poche ? Qu'est-ce qui change ?