Deuxième vague : pourquoi la France s'en sort mieux que ses voisins

L'épidémie flambe en Allemagne, car la population n'a pas assez réduit sa vie sociale. Les restrictions y sont plus locales, plus légères et surtout plus tardives. Jusqu'à présent, les Allemands n'ont jamais subi de confinement strict, comme le nôtre. "Vous avez cette habitude d'être bon élève, et finalement l'amplitude et l'ampleur de cette seconde vague les a un peu pris au dépourvu. Du coup, ils étaient un petit peu lent à la réaction", explique docteure Anne Sénéquier, chercheuse et coordinatrice de l'observatoire de la santé mondiale à l'Iris. Plusieurs pays ont ainsi du mal à contenir cette seconde vague. Si l'on regarde le nombre de décès, l'Hexagone est l'un des rares pays à avoir inversé la tendance, contrairement aux autres où ils stagnent ou continuent d'augmenter. 107 cas positifs pour 100 000 Français, c'est l'un des plus bas taux d'Europe. Alors que la France est fortement et rapidement touchée fin octobre. Nos mesures restrictives, parmi les plus dures de l'Union européenne, semblent avoir porté leurs fruits. "Le confinement est un mot fort, et les gens changent drastiquement leur comportement quand on leur parle de confinement. En particulier, beaucoup de gens ne se déplace plus pour aller au travail, alors qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne, certes les gens ne peuvent plus aller dans les bars ou restaurants, mais continuent d'aller travailler, continuent d'avoir des réunions dans des lieux privés", explique Dr Martin Blachier, épidémiologie. Si la France fait globalement mieux que ses voisins, il y a tout de même une forte disparité régionale.