"Ce qui est devenu nécessaire, c'était d'écrire ma musique", Jeanne Added

L'année 2019 a été exceptionnelle pour Jeanne Added. Diplômée du Conservatoire de Paris et de l'Académie royale de musique de Londres, cette chanteuse à la célèbre chevelure blonde platine a opéré un virage très serré qu'elle a bien su négocier. Récemment, les Victoires de la musique l'ont récompensé par deux prix prestigieux. Retour en images sur son parcours.