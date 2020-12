Devons-vous craindre la nouvelle variante du virus ?

Avons-nous à craindre la nouvelle variante du coronavirus ? Le vaccin qui arrive dans l'Hexagone sera-t-il efficace contre cette nouvelle souche ? Telles sont les questions qui reviennent le plus souvent depuis la découverte d'une mutation du coronavirus. Ce samedi, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré, répond à toutes vos interrogations. "On ne peut pas dire qu'il est plus dangereux, ni qu'il se diffuse mieux", a estimé le spécialiste. Il a également ajouté "qu'il faut plusieurs mutations dites majeures pour avoir un effet sur le vaccin". Et l'une des bonnes nouvelles, c'est que les vaccins qui vont arriver sont des "vaccins technologiques à ARN messager". De ce fait, l'infectiologue pense que le pays sera capable de modifier rapidement le vaccin, s'il y avait des mutations dans les mois ou les semaines à venir, de façon à ce qu'il échappe à ces variantes.