Dewi enlevé par son père à Lannion : que sait-on de la disparition ?

Après la disparition d'un enfant enlevé par son père à Lannion (Côtes-d'Armo ), une alerte enlèvement a été déclenchée. Il s'agit de Dewi, âgé de 8 ans et atteint de surdité. L'enlèvement a eu lieu vendredi peu avant midi. Le petit Dewi, placé en famille d'accueil, recevait la visite de son père. Un homme de 38 ans qui exerçait son droit de visite surveillé, car il avait interdiction de voir son fils tout seul. On ignore encore les circonstances, mais il aurait profité de cette rencontre pour amener son fils dehors avant de partir en voiture en direction du village de Tréguier. C'est d'ailleurs là-bas que leur véhicule aurait été découvert abandonné vendredi soir. Ce qui laisse dire aux enquêteurs que l'homme et le fils marchent à pied. Aujourd'hui, ce sont 50 gendarmes, appuyés par un hélicoptère dans les airs et accompagnés d'un chien, qui sont toujours à la recherche de l'homme. Les enquêteurs se disent très préoccupés par son profil. Il est connu des services de police pour des faits de droit commun et pourrait se montrer violent envers son fils.