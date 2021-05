Diana "trahie" par la BBC : l’affaire qui secoue la presse britannique

Le 20 novembre 1995, 20 millions de Britanniques écoutent Diana Spencer se confesser devant les caméras de la BBC. Elle évoque ses problèmes de boulimie, ses infidélités, sans filtre. Un déballage intime inouï à l'époque. Et puis, il y avait cette phrase choc sur son mariage. "Nous étions trois dans ce mariage, cela fait beaucoup de monde". Une allusion à la relation qu'entretient le prince Charles avec Camilla Parker Bowles. C'est alors le scoop du siècle. Un triomphe pour la BBC. Et c'est le jeune journaliste Martin Bashir qui a convaincu la princesse de s'épancher. On sait aujourd'hui que pour y parvenir, il lui a menti, manipulant son frère Charles Spencer et créant de faux documents pour convaincre la princesse qu'elle était espionnée et lui donner ainsi les raisons de se venger de la couronne. Un quart de siècle plus tard, le prince William, d'ordinaire très discret, réagit. "Les employés de la BBC ont raconté des fausses histoires glauques à propos de la famille royale. Ce qui a nourri ses peurs et sa paranoïa. À mon avis, la façon trompeuse avec laquelle l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit, et empiré les relations de mes parents". "De voir les problèmes conjugaux de ses parents exposés à plus 20 millions de téléspectateurs, a été un traumatisme dont il ne s'est vraiment jamais remis. Il entendait régler ses comptes avec la BBC le plus vite possible. Ça a pris 26 ans", précise Marc Roche, biographe, spécialiste de la famille royale. Et le petit frère de William, Harry, lui, va encore plus loin ce samedi matin. "Par effet d'entraînement, ces pratiques immorales ont, en fin de compte, conduit à sa mort". À l'époque, la presse traque sans relâche la famille royale. Pour les paparazzis des tabloïds, tous les coups semblaient permis. Un quart de siècle, la BBC a enfin présenté ses excuses à la famille royale. Martin Bashir, lui, vient de quitter l'organisme officiellement pour raisons médicales.