Dictionnaire, les mots oubliés

Quand les langages oubliés resurgissent de nos dictionnaires. D'une part, certains présidents se mettent au service de ses mots littéraires et rares pour nous faire redécouvrir les expressions anciennes. D'autre part, des linguistes qui montent au front et tentent de réhabiliter la poésie des mots anciens pour qu'elle retrouve le chemin de la mémoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.