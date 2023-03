Didier Deschamps : juste une mise au point

C’est sans doute le dernier acte d’une relation tendue depuis plusieurs années. Dans une interview accordée au Parisien et au Figaro, Didier Deschamps revient sur la blessure de Karim Benzema, touché à la cuisse trois jours avant le premier match des Bleus au Mondial. Sur Instagram, le joueur commente les mots du sélectionneur : "Mais quelle audace", agrémenté d’un émoji de clown. Dans les colonnes du Parisien, Deschamps ajoute : "Aucun joueur ne s’est réjoui de son départ comme j’ai pu l’entendre ou le lire". En guise de réponse à l’interview, Benzema partage une vidéo. On y découvre un influenceur très suivi sur le réseau Snapchat qui dit, entre autres, "menteur". Le Ballon d’or 2022 écrit aussi : "Sacré Didier. Bonne nuit…". Les deux hommes semblent d’accord sur un sujet : Benzema ne rejouera plus en Équipe de France. Dans cet entretien, Deschamps parle aussi de Zinédine Zidane et de leur rivalité qu’il qualifie de sportive et respectueuse. Il soutient Corinne Diacre, sévèrement critiquée d’après lui, et revient également sur la démission de Noël le Graet. Le contrat du sélectionneur a été prolongé jusqu’en 2026. Mais désormais, il laisse entendre qu’il quittera ses fonctions en cas de contre-performance lors du championnat d’Europe, dans un an. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, T. Leroy