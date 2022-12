Didier Deschamps : un chef trois étoiles ?

Vous pourriez le faire rougir... Didier Deschamps accepte les grandes célébrations, mais il s'effacera toujours très vite pour laisser la gloire aux joueurs. Sur les 24 Bleus, 21 joueurs ont commencé sous l'ère Deschamps. Il ose lancer des jeunes, leur parler un par un. Son côté paternel est une des clés du succès. "Il agit sur la motivation, il est capable de pousser des coups de colère quand il le faut. Il sait toujours être sur le bon ton et sur le bon registre", affirme Nadia Benmokhtar, consultante football de TF1. La pression ne lui fait pas peur, il a toujours été un leader chez les Bleus, même quand il était encore joueur. De sa première sélection en 1989 à sa retraite après l'euro 2000, avec évidemment le plus beau moment en 1998. Champion du monde comme joueur, puis sélectionneur, ils ne sont que trois dans l'histoire de ce sport. Sa force : savoir rebondir, même lorsque les blessures et les virus l'obligent à changer ses plans. Notre sélectionneur a un truc en plus. Mais nous dirons plutôt qu'il a une bonne étoile et ce sera encore plus vrai si dimanche, elle brillait pour la troisième fois. TF1 | Reportage Y. Hovine, A.Silberman