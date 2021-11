Didier Raoult devant le Conseil de l'ordre des médecins : ce qui lui est reproché

L'audience avait été délocalisée à Bordeaux (Gironde), loin de Marseille pour être plus apaisée. Mais c'est sous les applaudissements de ses partisans que le professeur Didier Raoult est arrivé ce matin devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Malgré l'absence de preuves scientifiques, il continue à maintenir ses positions. Ses pairs lui reprochent la promotion de l'hydroxychloroquine. On accuse également Didier Raoult d'avoir manqué à son devoir confraternel. En clair, il avait mis en difficulté ses confrères médecins vis-à-vis de leurs patients leur réclamant le médicament. "On fait le procès de la réussite", s'est défendu Didier Raoult. Il maintient ses positions comme le confirme Me Fabrice Di Vizio, son avocat, par ailleurs ardent défenseur des antivax, dans la vidéo en tête de cet article. La chambre disciplinaire a rappelé à Didier Raoult que nombreuses études avaient conclu à l'inefficacité du médicament. L'ordre des médecins réclame le respect du code de déontologie. "Il n'y a pas de vindicte personnelle contre Didier Raoult. Le Conseil national de l'ordre des médecins représente l'intérêt général de la profession médicale", rappelle Me Olivier Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins. La décision sera attendue le 3 décembre. Didier Raoult encourt un simple avertissement, une suspension voire une radiation. Mais sans grandes conséquences, il a déjà pris sa retraite de médecin et doit quitter sa fonction à l'IHU de Marseille avant l'été prochain.