Dimanche, les chasseurs ont-ils gagné la partie ?

Tôt ce dimanche matin, ils sont une quarantaine au briefing. Ils chassent un dimanche dans une forêt de Meurthe-et-Moselle. Léo, 20 ans, espère bien qu’il pourra continuer d’assouvir sa passion ce jour-là. Un jour sans chasse, cela existe déjà chez quelques-uns de nos voisins. En Angleterre, c’est le dimanche, pour quelques espèces. Au pays-bas également. En Italie, ce sont les mardis et vendredis. Au Portugal, ce sont carrément cinq journées d’interdiction par semaine. Dans l’Hexagone, il n’était question que d’une demi-journée. Cela aurait pu être la mesure forte annoncée lundi par le gouvernement. Mais selon nos informations, elle ne semble pas avoir été retenue. Pas question de généraliser, alors on s’en remet aux réglementations locales. Parmi les annonces attendues luni, une mesure de bon sens. Il s’agit de l’interdiction de pratiquer sous l’emprise de l’alcool, et la mise en place d’une application de géolocalisation des chasseurs. Cette application ne devrait être que facultative, pas de quoi rassurer les promeneurs inquiets. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, M. Chaize, V. Dietsch