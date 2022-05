Dimanche noir sur les routes

Au loin, la Normandie s'éloigne lentement pour les automobilistes au péage de Buchelay (Yvelines). Avant et après le péage, les voitures sont quasi à l'arrêt. Bison Futé avait vu noir sur toutes les routes de France, l'A13 n'y a pas échappé. Prendre son mal en patience est difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Un peu plus au nord, à Beuzeville (Eure), une famille est partie de Brest tôt ce matin, direction l'Oise. D'habitude, le trajet leur prend 6h30. "Là, on est déjà 7h30 passé et c'est long. Il nous reste 200 à 250 km", confie la mère de famille. "J'ai dormi comme les enfants. Du coup, ça était", raconte une autre maman. Sur l'A10 au nord de Bordeaux, le bouchon est de 70 km ce soir. Des temps de trajet doublent, voire qui triplent comme sur l'A7 en direction de Paris, avec un pic de ralentissement à 18h. "Par exemple entre Orange et Valence, c'est plus 2h que d'habitude", indique Leonel. Avec sa famille, il a pourtant essayé d'éviter les ralentissements en passant par les petites routes. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Poupon, C. Eckersley