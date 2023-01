Dîner de réveillon : la dernière ligne droite

Les files s'allongent devant les commerces du centre-ville ce samedi matin. Dans une boucherie, on prépare et distribue les dernières commandes. Ici, les clients font attention à leur budget mais sans remous sur le plaisir. "On a un peu plus de commandes que d'habitude, mais les commandes sont un peu moins costaudes", raconte le boucher. A la recherche des bonnes saveurs, les clients se prélassent devant l'étal du poissonnier. Emmanuel improvise le dîner de ce soir avec ses fils au fil de leurs envies. Mais les fruits de mer ne pourront pas être conservés dehors cette année. Jean-Pierre Forêt, poissonnier, nous conseille de les mettre impérativement dans le bac à légumes du frigo, ou également demander un peu de glace à son poissonnier. Et pour passer une bonne soirée en réveillonnant ou pas, chacun détient sa propre recette : "rire et m'amuser, le passer en famille", "un petit coup de champagne à deux et c'est bon". TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier