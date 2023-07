Dinosaures : mâles ou femelles, un mystère bientôt élucidé

Ces dinosaures sont-ils des mâles ou des femelles ? C'est l'un des grands mystères de la paléontologie, les organes reproducteurs des dinosaures n'ont pas fossilisé. Donc, on ne sait rien sur leur genre ni sur leur sexe, enfin, presque rien, car un gisement situé à Angeac-Charente, près d'Angoulême, permet des découvertes récurrentes. "Il y a quelques jours, on est tombés sur la vertèbre d'un grand dinosaure à long cou qu'on appelle un sauropode. C'est des animaux qui peuvent peser plusieurs tonnes", affirme Romain Pintore, paléontologue au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. Mais d'autres ossements ont attiré l'attention des paléontologues. "Le dinosaure qui a été retrouvé le plus majoritairement ici, c'est l'ornithomimosaure d'Angeac. C'est un dinosaure qui marchait sur deux pattes", poursuit-il. Un ornithomimosaure, c'est environ 1,90 mètre de haut, trois mètres de long, une centaine de kilos. La particularité des ornithomimosaures d'Angeac-Charente, c'est qu'apparemment, ils étaient très nombreux. On y a retrouvé des ossements de 67 individus différents. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda, C. Aragona