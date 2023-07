Direction vacances : notre équipe a pris la route

Cent kilomètres au ralenti ou à l'arrêt près de Valence (Drôme), difficile pour beaucoup de rester patient. "C'est vraiment compliqué.", exprime un automobiliste. Notre équipe a quitté Paris, très tôt ce samedi matin. Aucun ralentissement au début, mais il y avait des orages sur toute la première moitié du parcours. Mais dès l'entrée de la vallée du Rhône, à la mi-journée, changement radical d'ambiance. La température s'envole, 32° à l'ombre. La circulation ralentit, résultat : les pannes en bord de route ou sur les airs se multiplient. "On est déjà à sept ou huit pannes depuis ce matin à quatre heures.", raconte Jean-Alexis Morel, du garage Thévenet, à Belleville en Beaujolais (Rhône). Pour limiter les dépenses, nous quittons l'autoroute pour faire le plein de carburant, et nous ne sommes pas les seuls. "En sortant de l'autoroute, effectivement, on économise 30 centimes par litre. Ce qui correspond à une dizaine d'euros peut-être sur un plein et c'est assez important sur un budget de vacances.", dit un vacancier. Quelle que soit la route empruntée, à la fin du parcours, le chant des cigales se faisait déjà entendre. Une ambiance de vacances avant même l'arrivée. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Simon, C. Souary