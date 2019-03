Qui dirige vraiment l'Algérie ?

C'est la dernière provocation du pouvoir et elle irrite fortement les étudiants : des vacances avancées par surprise de dix jours, sans doute pour espérer calmer la colère. Dans le centre-ville d'Alger, les lycéens se sont mobilisés. Dans la foule, le nom du frère du président revient avec insistance. Saïd Bouteflika serait celui qui dirige réellement le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.