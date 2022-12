Discount alimentaire : l'irrésistible ascension

Ce magasin Discount n'a pas encore un an d'existence, mais il a déjà ses habitués. Certains clients sont prêts à faire des kilomètres pour venir y faire leur course. Les prix y sont moins chers que dans les autres magasins. Par exemple, Robert, plus attentif à ses dépenses, a privilégié l'enseigne. Ce magasin est unique dans l'Hexagone. Il fait figure de test pour la marque Leader Price. Plus vous achetez en gros, moins c'est cher. Quel que soit le produit, pour un carton entier, c'est - 5 de réduction, pour une palette, 10 %. Et surtout, le magasin a réduit au maximum son personnel. Pour pouvoir passer à la caisse, le client doit lui-même scanner ses articles. Le discount fait vendre et attire les nouvelles enseignes. L'espagnol PrimaPrix vient tout juste d'arriver en région parisienne. Sa spécialité, racheter des invendus partout en Europe pour vous les revendre à prix cassé. Le danois Normal, lui, s'implante dans des lieux stratégiques. Loin des parkings et des zones commerciales, il préfère les centres-villes et les gares. Il cible la clientèle de passage. Et puis, il y a Netto, vétéran français du hard discount. L'enseigne existe depuis 20 ans, mais elle était en perte de vitesse. Pour résister à la concurrence, elle est en train de rénover tous ses magasins. Netto espère achever sa modernisation en 2023. Il affrontera un géant du discount, le brésilien Atacadão, filiale de Carrefour. Spécialiste des achats en de très grosses quantités, il s'implantera sur le marché français en septembre 2023. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Couturon, F. Maillard