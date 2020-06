Discriminations : comment sont formés les policiers ?

Pour parfaire leur formation avant leur sortie, les élèves commissaires et officiers de police bénéficient tous d'une journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Des formations qui concernent aussi bien l'école des commissaires que celle des gardiens de la paix. Pour être opérationnel, ils doivent aussi apprendre à tirer les enseignements du passé. Et sur le terrain, il existe également des initiatives.