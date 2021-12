Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric inflexible face aux policiers

questions des juges. Le face-à-face a duré six heures, pendant lesquelles il a continué de clamer son innocence selon ses avocats. Un an après la disparition de sa femme Delphine, de nombreuses interrogations restent encore sans réponse. Le couple s'est-il disputé le soir de la disparition ? Une voisine et sa fille affirment avoir entendu des cris de femme vers 23h. Une dispute que Cédric Jubillar conteste. "Il n'y a pas eu de prise de tête avec Delphine ce soir-là. On ne s'est pas disputés ce soir-là" Pourquoi Cédric Jubillar a-t-il cherché à déclencher une machine à laver en pleine nuit alors qu'il vient tout juste de signaler la disparition de sa femme ? C'est un comportement suspect pour les enquêteurs mais pas pour ses avocats. Selon eux, "il ne se souvient pas avoir essayé de faire une machine ce soir-là (...), il a pu essayer de s'occuper en attendant les gendarmes". Enfin, Cédric Jubillar a-t-il vraiment cherché sa femme partout dans la maison et dans le jardin comme il le prétend ? Pour le vérifier, les enquêteurs se sont appuyés sur son téléphone et une application qui compte les pas. Cette nuit-là, elle en affiche 40. Mais pour les gendarmes, il faut effectuer 380 pas pour faire le tour du domicile. Ses réponses suffiraient-elles à convaincre les juges ? Les avocats de Cédric Jubillar déposeront une nouvelle demande de remise en liberté dans les prochains jours. Ce sera la troisième en six mois. TF1 | Reportage R. Bey, M. Chaize