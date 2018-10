Disparition de Jamal Khashoggi : un thriller saoudien ?

Cela fait plusieurs jours que le journaliste saoudien, opposant au régime, n'avait plus donné signe de vie. Rappelons que Jamal Khashoggi a été vu pour la dernière fois le 2 octobre 2018, lors de son passage au consulat d'Arabie saoudite, à Istanbul, pour effectuer des démarches administratives. Sa disparition inquiète profondément les médias américains et commence à faire réagir les capitales occidentales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.