Disparition de Lucas Tronche : les enquêteurs pensent avoir localisé son corps

Il aura fallu six longues années pour que l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche avance. Des ossements et des objets personnels ont été retrouvés au pied d'une falaise située à moins d'un kilomètre de son domicile. "A été découvert un blouson. Il est désormais certain que ce blouson était celui de Lucas Tronche. A été découvert aussi des débris d'une montre. Il est quasiment certain qu'il s'agissait de la montre de Lucas Tronche", annonce Éric Maurel, procureur de la République de Nîmes (Gard). Pour les retrouver, des pompiers spécialisés ont dû descendre en rappel sur la paroi d'une falaise. Lucas Tronche avait l'habitude de s'y promener avec son père. Lors de sa disparition en 2015, des fouilles sont organisées sur les lieux par des bénévoles, mais certaines zones comme celles-ci sont trop escarpées. Les ossements découverts sur place doivent désormais analyser. Une étape très attendue par les proches du jeune homme. "Quand on retrouve le corps, c'est une étape importante. Psychologiquement, ça aide aussi à faire son deuil et c'est une étape, c'est une porte qui se ferme et ça peut aussi procurer de l'apaisement", affirme Philippe Givry, président de l'association "Retrouvons Lucas", proche de Lucas Tronche. Dans sa commune, six ans après sa disparition, l'adolescent était encore dans toutes les têtes. Déterminer les causes du décès sera la prochaine étape. Une chute accidentelle, une altercation qui a mal tourné ou un suicide, aucune hypothèse n'a, pour le moment, été écartée.