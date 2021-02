Disparition de Magali Blandin : la mère de famille toujours introuvable

Vendredi dernier, Magali Blandin, 42 ans, n'est pas allée chercher ses quatre enfants à l'école. Depuis, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine sont à sa recherche. Cet après-midi, ils ont à nouveau organisé une battue dans les environs de Montfort-sur-Meu où réside cette éducatrice spécialisée. Deux cents volontaires sont venus en renfort. Parmi eux des anonymes, mais aussi des collègues de travail et des membres de la famille. Par petit groupe, ils sillonnent les champs, les forêts, les cours d'eau pour trouver le moindre indice. Magali Blandin, mère de famille de 42 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le mercredi 10 février. Le lendemain, son téléphone émet un signal localisé dans le secteur de Montfort-sur-Meu. C'est dans cette commune qu'elle résidait depuis le mois de septembre, après une rupture avec son compagnon. "On sait que Magali Blandin était en instance de séparation. Elle avait une situation familiale et personnelle qui était quand même assez difficile. Ceci qui nous a conduit aussi à considérer cette disparition comme inquiétante. Vu les moyens qu'on a engagés, on a pu avancer sur l'ensemble des pistes. En revanche pour l'instant, on n'a pu en fermer une définitivement", souligne le colonel Sébastien Jaudon, commandant du groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine. Dans la commune de Montfort-sur-Meu, les recherches occupent toutes les discussions. Elles vont se concentrer ce week-end sur les berges et les cours d'eau. Plus de 150 gendarmes sont toujours mobilisés.