Disparition de Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or

Elle avait vendu 35 millions d'albums et joué dans 35 films. On a appris ce dimanche 3 novembre 2019 la mort de Marie Laforêt à l'âge de 80 ans. Elle restera à jamais la fille aux yeux d'or. Nos journalistes ont dressé le portrait de cette comédienne qui savait conjuguer une élégance infinie et une gouaille inimitable.