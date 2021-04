Disparition de Mia : la piste survivaliste

Depuis trois jours, la traque de la mère de Mia s'arrête devant un arrêt de bus. C'est là que la jeune femme de 28 ans a été aperçue pour la dernière fois. Elle et sa fille de 8 ans se sont depuis volatilisées. Les pièces du puzzle s'assemblent pourtant peu à peu grâce au travail des enquêteurs. Ce vendredi soir, quatre hommes sont toujours interrogés, soupçonnés d'avoir fomenté avec la mère de famille l'enlèvement de la fillette. Peu importe la prison à perpétuité encourue, en garde à vue, certains suspects se disent fière de leurs gestes. Les quatre hommes sont décrits comme des survivalistes. Persuadés que la fin du monde arrive et que seuls les plus entraînés s'en sortiront. D'après plusieurs enquêteurs, certains suspects étaient dans le collimateur des services renseignements depuis de longs mois déjà. Pour leur proximité avec l'ultra droite, le goût des armes et leur envie d'en découdre avec un État jugé ennemi. Des thèses abondamment partagées sur les réseaux sociaux par la propre mère de Mia, passionnée par les thèses complotistes les plus folles. Elle semblait persuader que l'État s'en prenait aux enfants. Une centaine de gendarmes restent mobilisés pour retrouver Mia au plus vite. Des investigations tous azimuts sont désormais étendus à tous les pays proches des frontières françaises.