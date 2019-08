Disparition de Simon Gautier : pourquoi n'a-t-il pas été géolocalisé par les secours ?

A Policastro, en Italie, Simon Gaultier avait alerté les secours par téléphone le 9 août 2019. Sans aucune nouvelle depuis cette date, la disparition du jeune randonneur français suscite les interrogations. Pourquoi n'a-t-il pas été géolocalisé ? Apparemment, ce moyen de recherche n'est pas déployé dans le pays. Parmi les raisons : des procédures longues et compliquées. Son téléphone étant éteint, les sauveteurs sont passés par le signal capté par les antennes-relais, qui, en revanche, n'est pas très précis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.