Disparition de Sophie Le Tan : la preuve accablante ?

À Strasbourg, la culpabilité de Jean-Marc Reiser ne faisait plus beaucoup de doute dans le meurtre de Sophie Le Tan. Ce dernier a dû s'expliquer face au juge d'instruction sur la présence de l'ADN de l'étudiante sur le manche d'une scie retrouvée dans sa cave. Il continue de nier son implication dans cette disparition. De nouveaux résultats concernant entre autres une trace de sang sur son pantalon sont attendus.