Disparition de Steve à Nantes : où en est l'enquête ?

Emmanuel Macron a assuré que la lumière serait faite dans l'enquête sur la disparition de Steve Maia Caniço. Ce jeune Nantais n'a plus donné signe de vie depuis la soirée de la Fête de la musique le 21 juin 2019. Pour les proches, sa disparition est liée à l'intervention de la police ce soir-là. Alors qu'il reste introuvable pour le moment, une marche a lieu le 20 juillet 2019 sur les lieux du drame.