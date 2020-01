Disparition de trois Français en Irak : que peuvent faire les autorités françaises ?

Le Quai d'Orsay suit de très près cette disparition, jugée inquiétante. Il est en contact étroit et permanent avec l'association française SOS Chrétiens d'Orient. On nous affirme que tous les services de l'État sont mobilisés et les services de renseignements alertés. Le ministère des Affaires étrangères rappelle à tous les ressortissants français d'éviter les déplacements à Bagdad et en Irak. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.