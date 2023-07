Disparition d'Émile : de nouvelles auditions en cours

Si leur présence se fait plus discrète depuis quelques jours, les gendarmes patrouillent encore. L'accès au hameau du Haut Vernet est, quant à lui, toujours interdit. Dans le village, tous sont suspendus à une question : qu'est-il arrivé au petit garçon de deux ans et demi ? Les rares habitants qui ont accepté de s'exprimer le font anonymement. Après avoir fouillé 97 hectares de terrain, bouclé le village, inspecté les maisons alentour et les granges, il n'y a toujours aucune trace d'Émile. À mesure que les jours passent, l'espoir s'amenuise, comme l'explique François Balique, maire (SE) du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) dans le JT de 20H de TF1. L'enquête, elle, est désormais entrée dans une nouvelle phase. Il faut traiter toutes les données récoltées, analyser les scellés, vérifier les 1 400 signalements reçus, retracer les 1 600 téléphones qui ont borné dans le secteur au moment de la disparition. Le travail est colossal. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le village, du moins en apparence. Dans ce huis clos au milieu des montages, la suspicion commence à gagner les habitants. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée. L'enquête a été confiée à deux nouveaux juges d'instruction d'Aix-en-Provence. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Fourny, P. Bouffard