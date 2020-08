Disparition d’Estelle Mouzin : de nouvelles révélations

De nouveaux éléments ont été apportés ce vendredi dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin : des aveux et une preuve scientifique. L'étau se resserre autour de Michel Fourniret. L'une des dernières grandes affaires judiciaires est-elle en train de connaître son ultime rebondissement ? Est-ce enfin la vérité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.