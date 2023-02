Disparition d'Héléna : comment travaillent les enquêteurs ?

C'est une course contre la montre pour les policiers, affirme Julie Jeunemaître. Le temps joue en leur défaveur. Leur enquête dépend désormais de la survie du suspect hospitalisé. Plus vite, il se remettra, plus vite, ils pourront l'interroger. En attendant, de grosses recherches sont en cours. Les policiers tentent de remonter le temps. D'abord, grâce à la voiture du suspect. Peut-être était-elle équipée d'un GPS qui permettrait de localiser son parcours. Les images de vidéosurveillances pourraient aussi aider à retracer son trajet. Enfin, son téléphone pourrait contenir de précieuses informations, message ou localisation. Les recherches se poursuivent pour retrouver Héléna. TF1 | Duplex J. Jeunemaître