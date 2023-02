Disparition d'Héléna : un suspect identifié

Son sourire radieux tranche avec l'inquiétude de ses proches. Ce dimanche soir encore, Elena Cluyou reste introuvable. Mais les enquêteurs commencent à reconstituer les pièces de puzzle de sa disparition. Un suspect est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Un homme, qui a raconté à ses proches avoir accidentellement fauché en voiture la jeune étudiante de 21 ans. Le suspect, un serveur âgé de 36 ans, n'a livré aucun autre indice. Il a depuis tenté de se suicider et reste hospitalisé dans un état grave. Sa voiture a été retrouvée entièrement calcinée, dans ce quartier de Brest. Mais la version des faits de cet homme est impossible à détailler. Aucune trace de sang n'a été retrouvée au sol et aucun témoin ne s'est manifesté et les rarissimes caméras de surveillance de la ville n'ont pas filmé le moindre accident de la route Seule certitude, Elena est repartie à pied d'un bar vers six heures du matin, pour regagner son appartement. Dernière preuve de vie de l'élève infirmière, une image de vidéosurveillance captée à 06h42. Sa trace se perd alors, au grand désarroi de sa famille et ses amis. TF1 | Reportage G. Brenier, J. Jeunemaitre, B. Ghorchi