Disparition : elle recherche sa sœur depuis 35 ans

Qu'est-il arrivé à Charazed Bendouiou ? Elle a dix ans lorsqu'elle disparaissait juste au pied de son immeuble après avoir descendu les poubelles. En juillet 1987, après des jours de recherches, sa grande sœur Férouze Bendouiou lance un appel aux ravisseurs. Nous la retrouvons 35 ans plus tard, 35 ans passés à porter la douleur de sa sœur disparue. Dans le quartier tranquille de Bourgoin-Jallieu en Isère, personne n'imagine que Charazed ne sera, plus jamais, revue. L'enquête ne mène nulle part. Elle est discrètement fermée au bout de deux ans à peine. La famille de la fillette n'est même pas prévenue. Le visage de Charazed vient s'ajouter à ceux que l'on appelle "les disparus de l'Isère". Une dizaine d'enfants dont la disparition n'a jamais été élucidée. Et dont personne ne sait aujourd'hui si elles sont liées entre elles. Un combat long et douloureux pour leurs familles, parfois lâchées par la justice. Ce sont bien souvent les avocats et les associations qui prennent le relais pour maintenir ces enquêtes ouvertes. En 2006, Férouze a réussi à faire rouvrir l'enquête sur la disparition de sa petite sœur. Son combat est loin d'être terminé. Mardi prochain, Férouze sera reçue avec d'autres familles au pôle des affaires non résolues à Nanterre. Un nouvel espoir, 35 ans après la disparition de Charazed. TF1 | Reportage R. Bey, H.P Amar, S. Chevallereau